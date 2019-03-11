Belediye personel alımı 2019 son dakika belediye personel alımı ilanları

Belediye personel alımı ilanları, belediye personel alımları 2019 kamu personel alımı ilanına göre, kamu personel alımı 2019, İŞKUR belediye alımları 2019, belediye işçi alımı 2019 ilanları yayınlandı mı? Son dakika memur alımları 2019 merak edilmekte. Isparta İli Keçiborlu İlçesi Senir Belediyesi memur alım ilanı yayınladı. Ağrı Tutak belediyesi ve Kastamonu Azdavay Belediyesi lise önlisans mezunu KPSS’siz ve KPSS 60 puanla İŞKUR ilanları üzerinden kamu personeli alımı yapıyor. İşte belediye personel alımı 2019 başvuru şartları.

Isparta İli Keçiborlu İlçesi Senir Belediyesi memur alım ilanı yayınladı. Isparta İli Keçiborlu İlçesi Senir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru şartları

Senir Belediyesinin boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSSP3 puanını almış olmak.

Başvurular ne zaman ve nereye yapılacak?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 12/03/2019’ dan 19/03/2019 Salı günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. Başvuru belgelerini Senir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir, eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kocaköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Sosyolog alınacaktır.

Başvuru şartları

a. İlan edilen Sosyolog kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Lisans programlarının Sosyoloji bölümünden mezun olmak.

c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

d. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olduğunu belgelemek.

e. Başvuruda bulunacak olan adayların M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Ağrı Tutak belediyesi ve Kastamonu Azdavay Belediyesi lise önlisans mezunu KPSS’siz ve KPSS 60 puanla İŞKUR ilanları üzerinden kamu personeli alımı yapıyor. Alıma başvuru alınmaya başlamış olup tüm ilanlar 15 Mart 2019 tarihinde sona erecektir. Tutak Belediyesi (Ağrı) 1 kişi İş Makineleri Operatörü alımı yapılmaktadır. Belediye personel alımı için adayların; En az lise mezunu olması, E sınıfı ehliyeti olması, Beko Loder İş Makinesi sertifikasına sahip olması şartları vardır. Başvurular 15 Mart 2019 Tarihine kadar İŞKUR sitesinden ilan no 00004871424 ile yapılacaktır.

Azdavay Belediyesi (Kastamonu) 1 kişi Bilgi İşlem Destek Elemanı alımı yapılmaktadır. Personel alımı için adayların Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olması, MEB Onaylı Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programı Sertifikası sahibi olması şartı vardır. Başvurular ilan numarası 00004871814 ile 15 Mart 2019 Tarihine kadar yapılacaktır.İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü 3 kişi Aşçı alımı yapılmaktadır. Adayların Önlisans Aşcılık bölümü mezunu olması ve KPSSP93 60 sahip olması şartları vardır. Kamu personeli alımı için adayların İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden 00004871857 ilan numarası ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

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