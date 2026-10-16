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Ayasofya'nın kubbesinde 1500 yıllık sır aralanıyor

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Giriş Tarihi:

Ayasofya'nın kubbesinde 1500 yıllık sır aralanıyor

İstanbul’un simgesi Ayasofya’nın 15 asırdır ayakta duran kubbesini iki matematikçi yaptı. Asıl gizem ise kubbenin harcındaki kireç karışımında. Tarihi sır perdesi aralandı...

#1
Foto - Ayasofya'nın kubbesinde 1500 yıllık sır aralanıyor

Yaklaşık 15 yüzyıldır ayakta duran mimari başyapıt Ayasofya’da restorasyon sürerken kubbenin detayları yeniden gündem oldu. 1500 yıldır ayakta duran kubbenin mimari tasarımının altında ise iki matematikçinin imzası var: İsidoros ve Trallesli Anthemius… Bu iki isim daha önce hiç kimsenin denemediği bir ölçekte kare bir binanın tepesine dev bir yuvarlak kubbe yerleştirdi.

#2
Foto - Ayasofya'nın kubbesinde 1500 yıllık sır aralanıyor

Matematikçilerin çözümü şöyle oldu: 4 kavisli üçgen, yükü 4 büyük ayağa aktarıyor. 40 pencere sayesinde kubbe sanki havada asılı duruyor. Tarihçi Procopius, kubbe için “altın zincirle gökyüzünden asılıymış gibi” diye yazdı. 1990’larda asıl sırrın harçta olduğu ortaya çıktı. Kireç ve ezilmiş tuğla (Horasan) karışımından oluşan özel harç, yıllar içinde sertleşti, depremin etkisini azalttı.

#3
Foto - Ayasofya'nın kubbesinde 1500 yıllık sır aralanıyor

Mimar Sinan dokunuşu İSTANBUL’un, fethi sonrası Osmanlı Ayasofya ile yakından ilgilendi. II. Selim, Mimar Sinan’ı Ayasofya’nın bakım ve onarımıyla görevlendirdi. Mimar Sinan, yapının kubbe ve duvarlarındaki çökmeleri onardı. Kaynak: sözcü

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