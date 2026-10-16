Ayasofya'nın kubbesinde 1500 yıllık sır aralanıyor

Yaklaşık 15 yüzyıldır ayakta duran mimari başyapıt Ayasofya’da restorasyon sürerken kubbenin detayları yeniden gündem oldu. 1500 yıldır ayakta duran kubbenin mimari tasarımının altında ise iki matematikçinin imzası var: İsidoros ve Trallesli Anthemius… Bu iki isim daha önce hiç kimsenin denemediği bir ölçekte kare bir binanın tepesine dev bir yuvarlak kubbe yerleştirdi.