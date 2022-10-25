Belediye otobüsünde kalp krizi geçiren vatandaş hastaneye...
Mardin Büyükşehir Belediyesine ait otobüste kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahale otobüste bulunan sağlık görevlisi tarafından yapıldıktan sonra otobüsle hastaneye yetiştirildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesine ait otobüste kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahale otobüste bulunan sağlık görevlisi tarafından yapıldıktan sonra otobüsle hastaneye yetiştirildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi otobüs, Kızıltepe ilçesine doğru seyir halinde iken İstasyon Mahallesi mevkiinde ön tarafta oturan 45 yaşlarında bir vatandaşın rahatsızlandığını gören yolcular durumu şoföre bildirdi. Vatandaşın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca, araç içerisinde bulunan sağlık çalışanı müdahalede bulundu.
Otobüs şoförü ve otobüs içerisinde bulunan sağlık çalışanının ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırılan vatandaşa müdahale edilerek tedavi altına alındı.
Otobüste yaşananlar araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hastanın fenalaşma anı, vatandaşların panik durumu, şoförün hastaya su içermesi, sağlık çalışanının müdahalesi, 112'yi arayarak durumu bildirmesi ve kornaya basarak seyir halindeki sürücülerden öncelik istemesi ve acil servis önünde yaşananlar yer aldı.
Şoförün hastaneye yetiştirdiği vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.(İLKHA)