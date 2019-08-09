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Belediye Kütahyaspor transfere doymuyor

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluğu ve 3.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Belediye Kütahyaspor transfere doymuyor

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluğu ve 3.Ligi hedefleyen Belediye Kütahyaspor TFF 3.Lig ekibi Gebzespor’dan 28 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Kemal Ünal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.


1991 Isparta doğumlu olan Kemal Ünal, futbol hayatına 2008 yılında Ispartaspor’da başladı, 2005 yılında Osmanlıspor’da profesyonel olup 4 yıl sonra Keçiörengücü’ne transfer oldu ve iki sezon sonra tekrar Osmanlıspor’a geri döndü. Daha sonra sırasıyla; MKE Ankaragücü, Çankırıspor, tekrar MKE Ankaragücü, Tarsus İdman Yurdu, Keçiörengücü, Altınordu A.Ş., Sandıklıspor, Zonguldak Kömürspor, tekrar Sandıklıspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, 1920 Maraşspor, Düzcespor ve Gebzespor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezonu TFF 3.Lig ekiplerinden Gebzespor’da geçiren Kemal Ünal sürekli profesyonel takımlarda oynarken; Osmanlıspor ile Süper Lig tecrübesi yaşadı. İlk defa mavi lacivertli forma için BAL’da oynayacak olan Kemal Ünal, 2011-2012 sezonunda Tarsus İdman Yurdu ile TFF 3.Lig şampiyonluğu yaşarken, 2012-2013 sezonunda ise Altınordu A.Ş ile yine TFF 3.Lig şampiyonluğunun en büyük pay sahiplerinden birisi oldu. Geçtiğimiz sezon Gebzespor forması ile 21 maça çıkan Kemal; 2 gol attı ve 3 sarı kart gördü.


TFF 2.Lig’de 29 Maçta 1 gol, TFF 3.lig’de 184 maçta 17 gol kaydedip; Osmanlıspor forması ile Türkiye Kupasında mücadele eden tecrübeli kanat oyuncusu Kemal Ünal, bundan sonra Belediye Kütahyaspor’un başarısı için mücadele edeceğini belirterek, “İlk defa BAL’da oynayacağım. Bu karar benim için çok da zor olmadı. Belediye Kütahyaspor’da gördüğüm ışık ve ciddi hedefler buraya gelmemdeki en büyük sebeplerden birisidir. Tüm tecrübemle takımımızın başarısı için çalışacağım” dedi. (EFE-)

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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