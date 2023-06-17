Belediye kasasından şeref kurtarma operasyonu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'lilerin boşta kalan şeref sözlerine tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Göçmen düşmanlığı ile ünlenen, Türk vatandaşına 1 TL’ye verilen suyu göçmenlere 2 TL’den satmayı maharet sanan Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçmenin iradesini etkilemek için, 14 mayıs öncesinde atıp tutuyordu..

“CHP’li belediyeler, halka hizmet yerine, ancak heykel yapıyor” eleştirilerinden bunalan Tanju Özcan, gerektiğinde rakiplerinin de heykelini dikebileceğini aktararak, 19 Nisan 2023 günü şu sözleri sarfetmişti:

“Şeref sözü veriyorum.. Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim.”

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Aslında amaç, Erdoğan’ın heykelini dikmek falan değil..

Seçmene, “imkanı yok kazanamaz. Boşuna Erdoğan’a oy vermeyin” demek..

Ama seçmen Erdoğan’a oyunu verdi..

Erdoğan rakibini eze eze Cumhurbaşkanı seçildi..

Adam utanıp, “Şeref sözü vermiştim. Verdiğim sözün anlamı, gerçekten Erdoğan’ın heykelini dikmek değildi.. Erdoğan kazanırsa, CHP olarak bizim başarısızlığımızı kabul edeceğimiz anlamında heykel dikme sözü verdim.. Biz siyaseti bilmiyormuşuz, halkla kaynaşamıyormuşuz, Erdoğan bizi her seferinde daha ağır bir yenilgiye uğratıyor gerçeğini kabul etme anlamında, heykelini dikme sözü vermiştim.. Bu çerçevede siyaseti bırakıyorum. Belediye başkanlığını bırakıyorum. CHP’nin tüm yönetimine ve mevcut belediye başkanlarına da aynı çağrıyı yapıyorum. Hepsi siyaseti bıraksın.. Erdoğan’ın heykelini millet 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta sandıkta dikti zaten” demesi gerekirken..

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