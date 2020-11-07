  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Belediye iş ilanları! Zabıta alımları
Ekonomi

Belediye iş ilanları! Zabıta alımları

Belediyeler bünyesinde zabıta alımı yapılmakta. Zabıta alımı yapan belediyeler araştırılmakta. Önlisans ve lisans mezunu zabıta memuru alımı yapılmakta. Peki zabıta memur alımı başvuruları ne zaman? Zabıta memur alım şartları neler? Hangi belediye zabıta memuru alımı yapıyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:15:00 - 2020-11-07 17:18:17
Belediye iş ilanları! Zabıta alımları

Zabıta memur alım ilanları merak ediliyor. Basın İlan Kurumu üzerinden yayınlanan zabıta memur alımlarına göre, Ankara Mamak Belediyesi 50 zabıta memuru alımı yapıyor. Zabıta memur alımı için başvurular 30 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında Mamak Belediyesi’ne bizzat başvurularak yapılacaktır. 

Zabıta alımı için adaylardan KPSS şartı istenmektedir. Lisans mezunu adaylar KPSSP3, önlisans mezunu adayların ise KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların en B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Mamak Belediyesinin memur alımına ilişkin yayınladığı ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi. Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump mı? Biden mı? Davutoğlu cevapladı
Gündem

Trump mı? Biden mı? Davutoğlu cevapladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'de süren başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Donald Trump mı ..
İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?
Gündem

İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, Bakan Kuru..
Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap
Gündem

Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkan seçimlerine ilişkin soruya Erbakan Hocalı bir cevap verdi. Arınç..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay