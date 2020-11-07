Belediye iş ilanları! Zabıta alımları

Zabıta memur alım ilanları merak ediliyor. Basın İlan Kurumu üzerinden yayınlanan zabıta memur alımlarına göre, Ankara Mamak Belediyesi 50 zabıta memuru alımı yapıyor. Zabıta memur alımı için başvurular 30 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında Mamak Belediyesi’ne bizzat başvurularak yapılacaktır.

Zabıta alımı için adaylardan KPSS şartı istenmektedir. Lisans mezunu adaylar KPSSP3, önlisans mezunu adayların ise KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların en B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Mamak Belediyesinin memur alımına ilişkin yayınladığı ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi. Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.