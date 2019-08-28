Belediye iş ilanları belediye şoför alım başvuruları

31 Mart yerel seçimler sonrası belediyeler alımları yakından takip edilmekte. Belediye iş ilanları Eskişehir, belediye işçi alımları, belediye işçi iş ilanları yayınlanmakta. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 65 şoför alımı yapacağını duyurdu. Şoför alımı 2019, Kamuya Şoför alımı 2019, Resmi kurumlara Şoför alımları, Kamu şoför alımı 2019, şoför alımı yapan kamu kurumları, belediye Şoför alımı İstanbul, şoför alımı yapan kamu kurumları 2019, İŞKUR Şoför alımı 2019. Belediye şoför alım başvuru tarihi ve başvuru şartları haberimizin detayında.

Eskişehir Belediyesi’ne bağlı Estram Hafif Raylı Sistemler Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan şoför alım duyurusunda Türk vatandaş olmak, erkek olmak, en az ilkokul mezunu olmak, eski sistemde E sınıfı, yeni sistemde ise D sınıfı ehliyete sahip olmak, SRC2 ve SRC4 belgelerine sahip olmak, Psikoteknik belgesine sahip olmak, görevini yerine getirmeye herhangi bir engeli olmamak, devlet hastanelerinden alınacak toplu taşıma şoförü olabilir raporu almaya hak kazanan heyet raporu almak ayrıca adayların 24.08.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11608 kanun gereğinde madde 4’te yer alan nitelikleri taşıması gerekmektedir.