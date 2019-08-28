0553 313 94 23

Belediye iş ilanları belediye şoför alım başvuruları

31 Mart yerel seçimler sonrası belediyeler alımları yakından takip edilmekte. Belediye iş ilanları Eskişehir, belediye işçi alımları, belediye işçi iş ilanları yayınlanmakta. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 65 şoför alımı yapacağını duyurdu. Şoför alımı 2019, Kamuya Şoför alımı 2019, Resmi kurumlara Şoför alımları, Kamu şoför alımı 2019, şoför alımı yapan kamu kurumları, belediye Şoför alımı İstanbul, şoför alımı yapan kamu kurumları 2019, İŞKUR Şoför alımı 2019. Belediye şoför alım başvuru tarihi ve başvuru şartları haberimizin detayında.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:18
Belediye iş ilanları belediye şoför alım başvuruları

31 Mart yerel seçimler sonrası belediyeler alımları yakından takip edilmekte. Belediye iş ilanları Eskişehir, belediye işçi alımları, belediye işçi iş ilanları yayınlanmakta. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 65 şoför alımı yapacağını duyurdu. Şoför alımı 2019, Kamuya Şoför alımı 2019, Resmi kurumlara Şoför alımları, Kamu şoför alımı 2019, şoför alımı yapan kamu kurumları, belediye Şoför alımı İstanbul, şoför alımı yapan kamu kurumları 2019, İŞKUR Şoför alımı 2019. Belediye şoför alım başvuru tarihi ve başvuru şartları haberimizin detayında.

Eskişehir Belediyesi’ne bağlı Estram Hafif Raylı Sistemler Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan şoför alım duyurusunda  Türk vatandaş olmak, erkek olmak, en az ilkokul mezunu olmak, eski sistemde E sınıfı, yeni sistemde ise D sınıfı ehliyete sahip olmak, SRC2 ve SRC4 belgelerine sahip olmak, Psikoteknik belgesine sahip olmak, görevini yerine getirmeye herhangi bir engeli olmamak, devlet hastanelerinden alınacak toplu taşıma şoförü olabilir raporu almaya hak kazanan heyet raporu almak ayrıca adayların 24.08.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11608 kanun gereğinde madde 4’te yer alan nitelikleri taşıması gerekmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:18
  1. Eskişehir
  2. Belediye iş ilanları
  3. belediye şoför alım başvuruları
  4. Şoför alımı 2019
  5. Kamuya Şoför alımı 2019
  6. Resmi kurumlara Şoför alımları
  7. Kamu şoför alımı 2019
  8. Şoför alımı yapan kamu kurumları
  9. Belediye Şoför alımı İstanbul
  10. Şoför alımı yapan kamu kurumları 2019
  11. İŞKUR Şoför alımı 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı ŞugayevTürk TF-X uçağı ilgisi
    1. Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı..
    2. ASAT ekipleri Kaş’ta çalışmalarını..
    3. Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı..
    4. Kıbrıs'a yüzerek gitmeyi deneyecekler
    5. Rusya’dan SU-35 ve SU-57 açıklaması
    6. 13 yaşında akrabalarından öğrendiği el..
    7. Şenol Güneş’ten A Milli Kadın Futbol..
    8. Adalar’da ulaşım çalıştayında gerginlik
    9. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Fırat..
    10. Kırtasiye ürünleri alırken "CE"..
    11. Abluka altındaki Gazze'de 3 polisin..
    12. Sivassporlu Mert Hakan iddialı konuştu
    13. Aile içi şiddet kuşaktan kuşağa geçiyor
    14. Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
    15. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nden..
    16. Selde hayvanları telef olan orman..
    17. Yapılan açıklamada İzmir'de okul..
    18. A Milli Kadın Futbol Takımı,..
    19. Lig'in ilk derbisinin hakemi belli oldu
    20. El emekleri OSMEK ile hayat buldu
    21. Hong Kong'da maskeli protestocuları..
    22. "Erzurumspor maçının zor olacağını..
    23. Futbol: TFF 1. Lig
    24. Azerbaycanlı papazlardan Zeve..
    25. Ukrayna’da binada doğal gaz patlaması:..
    26. Kaymakam Doğramacı ADEM’iziyaret etti
    27. Öğretmen İlkay Sivaslı’yı öldüren..
    28. Psikolog Korkmaz 'Çiftler evlenmeden..
    29. Belediye iş ilanları belediye şoför..
    30. Mert Hakan Yandaş: “Hedefim..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog