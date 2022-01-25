Belediye imkanlarını şahsi malı gibi kullanmış! Ekrem'e özel kar küreme

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İstanbullu, 21. yüzyılda kar yağışı nedeni ile evine ulaşamazken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçı lokantasında İngiliz Büyükelçi ile keyif yaptığı ortaya çıkmıştı.

Belediye imkanlarını şahsi malı gibi kullanmış!

Ekrem İmamoğlu'nun eşi ile birlikte gittiği balıkçı lokantasının çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı.

Görüntülerde, İstanbullu evine gitmek için saatlerce yollarda mahsus kalırken, belediyeye ait bir kar küreme aracının Ekrem'in "balık" keyfi için tahsis edildiği ortaya çıktı. Gelen tepkilerden sonra, balıkçı lokantasına gittiğini kabul edip, yandaşlarını rezil eden İmamoğlu'nun, belediyeye ait bir aracı şahsi malı gibi kullanması hususunda ne diyeceği merak konusu oldu.