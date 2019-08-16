Belediye ihale ilanları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği ihale ilanları merak edilmekte. belediye ihaleleri, kamu ihale ilan, İBB büfe ihaleleri 2019, ihale sonuçları, İBB büfe ihaleleri, ihale bul, kadıköy belediyesi büfe ihaleleri, yapım ihaleleri en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Basın İlan Kurumu aracılığıyla başta belediyeler olmak üzere, kaymakamlıklar, il Milli Eğitim Müdürlüklerinin yanında pek çok kamu kurum ve kuruluşları ihale duyurusunda bulunmakta. İşte kamu ihale ilanları, Belediye ihale ilanları 2019.

Edirne Uzunköprü Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Tadilat İşi yapım işi ihale ilanı, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Garzan -Çakıllı Arası Enerji Nakil Hattı Yapım İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Güzelbahçe İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. ESHOT Genel Müdürlüğü kalem akü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamındaki mahallelerde ikamet eden toplam 202 ortaöğretim ve imam hatip ortaokulu öğrencisinin 8 araçla 180 gün boyunca taşıma merkezi okullara taşınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Osmancık belediyesi ihale ilanları. Kilitli beton parke taş, beton bordür taş Döşemesi, baca ve ızgara yükseltilmesi ile beton yol ve beton kaldırım yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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