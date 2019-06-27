Belediye ifşa etti! Asılarak ağacı kıran şahıs gözaltına alındı
Mardin'de kaldırımda yürüdüğü sırada önce gövdesinden tutup salladığı, ardından da asıldığı ağacı kıran şahıs gözaltına alındı.27 Haziran 2019 Perşembe 14:36
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin belediyenin internet sitesinden yayınlanması üzerine gözaltına alındı.
Kızıltepe Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde kaldırımdaki ağacın kırıldığını fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, ağacı gece yolda iki arkadaşıyla yürüyen kişinin kırdığını belirledi.
Görüntülerin ardından yakalandı
Ardından görüntüler belediyenin internet sitesinden paylaşıldı. Görüntülerde, 5 gün önce gece kaldırımda iki arkadaşıyla yürüyen bir kişinin ağacı gövdesinden sallaması ardından asılarak kırması yer aldı.
Bunun üzerine polis ekipleri, görüntülerde yer alan şüpheliyi gözaltına aldı.
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