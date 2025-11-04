Belediye-hayırsever iş birliğiyle Meram'a bir sağlık yatırımı daha

Meram’a yeni bir sağlık yatırımı daha kazandırılıyor. Meram Alakova 7 No’lu Adnan-Olcay Ağırbaşlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu hayata geçirecek protokol Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve hayırsever iş insanı Süleyman Vehbi Ağırbaşlı tarafından imzalandı.

KAMU VE HAYIRSEVERLER İŞ BİRLİĞİNE YENİ ÖRNEK

Meram Belediyesi Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever işbirliğinde yapılacak yeni istasyon, acil sağlık hizmetlerinin bölgedeki erişimini artırarak hem Meram halkına hem de çevre mahallelere hizmet verecek. Protokolle birlikte Meram, modern bir acil sağlık hizmetleri istasyonuna daha kavuşacak. Projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesiyle birlikte, ilçede acil sağlık hizmetlerinin etkinliği ve ulaşılabilirliği önemli ölçüde artacak.

BAŞKAN KAVUŞ: “HER YENİ YATIRIM, MERAMLILARIN HAYATINA DEĞER KATIYOR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, imza töreninde yaptığı konuşmada, Meram’ın her geçen gün yeni bir yatırım kazandığına dikkat çekti. İlçede hayat bulan her yeni yatırımın da yaşam kalitesinin artışı anlamına geldiğini vurgulayan Başkan Kavuş; “Bugün burada insan sağlığına ve hayatına dokunacak bir adım daha atıyoruz. Meram Belediyesi olarak hayırseverlerimizle el ele vererek ilçemize kalıcı sağlık yatırımları kazandırmaya devam ediyoruz. Adnan-Olcay Ağırbaşlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da Meram’ın sağlık altyapısını güçlendirecek çok kıymetli bir yatırım. Bu anlamlı katkılarından dolayı Ağırbaşlı ailesine ve destekleri için İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YAVUZ: “SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM DAHA DA KOLAYLAŞACAK”

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Meram’ın belediye-hayırsever işbirliği ile yeni bir sağlık yatırımrı daha kazandığını belirtti. İlçedeki sağlık hizmetlerinin her geçen gün daha da geliştiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Yavuz, istasyonun bölgeye önemli katkılar sağlayacağına vurgu yaptı. Acil sağlık hizmetlerinin zamanla yarışılan bir alan olduğunu da hatırlatan İl Sağlık Müdürü Yavuz, “Bu nedenle istasyonların erişilebilirliği ve modern standartlarda olması büyük önem taşıyor. Bu yeni tesisle birlikte Meram’ın sağlık altyapısı daha da güçlenecek. Kamu-hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerinden birini hayata geçiriyoruz. Hayırda yarışan tüm belediyelerimize ve hayırseverlerimize bu vesile ile teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

AĞIRBAŞLI: “DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Hayırsever iş insanı Süleyman Vehbi Ağırbaşlı, imza töreninde yaptığı açıklamada, bu şehre ve bu şehrin insanına bir hizmet bırakmak, gelecek nesillere fayda sağlayacak kalıcı bir eser kazandırmak istediklerini belirterek, “Bu şehrin iyilik mirasını sürdürmekten büyük onur duyuyoruz. Bizler elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Allah mahcup etmesin. Bu noktada bizlere önemli destekler veren Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ve Sağlık İl Müdürümüz Yusuf Yavuz ile birlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Meram’a hayırlı olsun. Rabbim insanlarımıza sağlık versin ama ihtiyaç hissettirirse de bu istasyonun insanların yardımına hızlı bir şekilde ulaşılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Alakova Mahallesi’ne kazandırılacak Meram 7 No’lu Adnan-Olcay Ağırbaşlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu’nun protokolü imzalandı.