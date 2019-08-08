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Belediye ekipleri kötü koku için kolları sıvadı

Adıyaman’da Eğri Çay ve Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) arıtma çıkışında etrafa yayılan kötü kokuya son veriliyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:05
Belediye ekipleri kötü koku için kolları sıvadı

Adıyaman’da Eğri Çay ve Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) arıtma çıkışında etrafa yayılan kötü kokuya son veriliyor.


Adıyaman Belediyesi’nin yoğun çalışmaları neticesinde Eğri Çay kanalizasyon kollektör hattı imalatı işine ait ihale yapıldı. Kameralar karşısında yapılan ve 26 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihale işlemlerinin nihayete ermesiyle birlikte, bölgede yapılacak olan çalışmalar neticesinde, çevredeki eski kokulardan eser kalmayacak.


Yetkililerden yapılan açıklamada, “Atık su ve koku problemlerinin yanı sıra, yine Eğriçay’da yapılacak olan Millet Bahçesi Projesi için de ilk adım atılmış olacak. Aynı zamanda Organize Sanayi bölgesindeki arıtma tesisinin çıkışları bağlanacak ve Gülbeyaz sitesi civarındaki koku da önlenmiş olacak.


Projenin muhammen bedeli, 4 milyon 905 bin 648 TL. Sözleşme bedeli ise, 3 milyon 126 bin 813 TL. Kısa sürede tamamlanacak ve 5 bin 600 metre uzunluğunda olacak. Bin 200’lük ve binlik borulardan oluşacak.


Gerçekleşen bu ihaleyle birlikte yapılacak olan çalışmalar neticesinde, söz konusu sorundan kurtulmuş olacağız. Bu vesileyle Adıyaman halkı temiz bir hava solumanın sevincini yaşayacak. Ayrıca bu bölgede yapılacak olan millet bahçesi şehrimizi fevkalade önemli bir konuma taşıyacak. İçinde yeşil alanların ve çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerin yer alacağı zengin içerikli millet bahçesi şehrimizi daha çok yaşanabilir bir kent konumuna getirecektir” şeklinde bilgi verildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:05
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