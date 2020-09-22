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Spor Belediye Derincespor'da 8 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Belediye Derincespor'da 8 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu: "Şu anda kadroyu ben yapmıyorum, koronavirüs yapıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:36:07 -
Belediye Derincespor'da 8 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

KOCAELİ (AA) - Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor'da 8 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, AA muhabirine, takım olarak düzenli şekilde test yaptırdıklarını belirterek, 8 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Kulüp yetkililerinin konuyla ilgili sürekli Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduğunu ifade eden Balcıoğlu, "Perşembe günü yeniden test yaptıracağız. Allah göstermesin sayı artarsa ne olacak bilmiyoruz. Şu anda kadroyu ben yapmıyorum, koronavirüs yapıyor. İki kalecimizde koronavirüs tespit edildi. TFF, 'Cumartesi günkü Manisaspor maçı oynanacak.' derse altyapıdan bir oyuncuyu profesyonel yapıp oynatacağız. Mazeret sunmadan çıkıp maçımızı oynayacağız, yapacak bir şey yok. TFF'ye verilen 25 kişilik kadrodaki kaleci sınırlaması iyi bir şey değil. Buradaki sayı artırılabilir." diye konuştu.

Balcıoğlu, kadrolarındaki her futbolcuyu en iyi seviyeye getirmek için çalıştıklarını dile getirerek, ligde en iyi yere gelebilmek için mücadele ettiklerini kaydetti.

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