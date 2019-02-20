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Belediye dalgıçları Gümbet koyunu temizledi

Son beş yıldır “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla geleneksel olarak düzenlenen, bu yıl Bitez koyundan başlatılan Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmalarına Gümbet koyunda devam edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:04
Belediye dalgıçları Gümbet koyunu temizledi

Son beş yıldır “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla geleneksel olarak düzenlenen, bu yıl Bitez koyundan başlatılan Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmalarına Gümbet koyunda devam edildi.



Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, beş yıldır Bodrum yarımadasının koy ve sahillerini temizleyerek yaz sezonu öncesindeki sezon hazırlıklarına destek olmaya devam ediyor. Bir sosyal sorumluluk projesi olan “Denize En Çok Mavi Yakışır” Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmaları, çevreyi koruma bilincinin artırılmasına 7’den 70’e önemli katkı sunuyor.



Her hafta farklı bir koyda gerçekleştirilen çalışmada dalış ekibi, bu hafta Gümbet koyunu temizledi. Gümbet Plajı ve Bodrum Belediye AŞGümbet Cafe önünde, yaklaşık iki saat boyunca dalış yapan ekip, denizin dibinde birikmiş atıkları topladı. Deniden 100 kg plastik, 40 kg cam, 30 kg ise metal olmak üzere toplam 170 kilogram atık çıkarıldı. Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kıyıya çıkardıkları atıkları, yerinde ölçüp ayrıştırarak geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakletti.



Etkinliğe öğretmenleri eşliğinde Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi ve CumhuriyetOrtaokuluöğrencilerinin yanı sıra Magnific Otel personelleri de katılarak kıyıları temizledi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:04
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