Belediye çiçek fidanlarını kendisi yetiştiriyor

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın, çevre düzenlemeleriyle park ve bahçelerin peyzaj çalışmalarındakullanılan çiçekler, Belediye tarafından yetiştiriliyor. Simav Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Eynal kaplıcalarındaki termal seralarında devam eden çiçek üretimiyle, ilçenin dört bir yanını süsleyen bitkiler yetiştiriliyor.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, binlerce bitki tohumunun ekildiği çiçek üretim seralarında, Kütahya’nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Simav için çiçek yetiştirildiklerini belirtti. Başkan Özkan “ Park, bahçe, yol kenarı gibi peyzaj alanlarına dikilmek üzere, 3 bin adet sardunya, gül, acem halısı, zinya ekimi yaptık. Üretimlerin tamamını kendi termal seralarımızda yapıyoruz, ilçe merkezinin yanı sıra turistik Eynal kaplıcalarında da peyzaj çalışmalarına özen gösteriyoruz” dedi.