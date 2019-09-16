0553 313 94 23

Belediye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarını daha yaşanılabilir yapmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:17
Belediye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarını daha yaşanılabilir yapmak için faaliyetlerini sürdürüyor.


Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Fen İşleri son bir ay zarfında yol sokak ve okul bahçelerine 9600 metrekare kilitli parke ve 1600 metrekare kaldırım taşı döşedi. Ayrıca bordür, yağmur oluğu ve engelli taşı döşeme işi yapıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucu ilçe cadde ve sokakları yıpranmış görüntüsünden kurtarılarak ilçe halkının kullanımına sunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı" tarih olmaya doğru hızla ilerliyor
    1. 260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı"..
    2. İran'dan Trump Ruhani görüşmesi..
    3. Diyarbakır’da aileye tehditler..
    4. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çankaya..
    5. Pazarlarda salçalık biber hareketliliği
    6. Denize atık boşaltan firmaya 18 bin..
    7. Gençler şehre ‘renk’ kattı
    8. Kan donduran cinayet! Sevgilisine..
    9. Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube..
    10. Ahilik Kültürü Haftası
    11. Ara tatil ikiye bölündü! Turizmcilerin..
    12. Bakan Dönmez: “TPAO günlük 50 bin..
    13. Kent Konseyi seçimlerini Temel kazandı
    14. Okul geçitleri yenileniyor
    15. Altay’da Putsila göz dolduruyor
    16. Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya..
    17. Adana’da gençlerin dini sorunları ve..
    18. Datça’da 99 göçmen yakalandı
    19. DGS AÖF kayıtları başladı mı? AÖF DGS..
    20. Balkanlarda Osmangazi fırtınası esti
    21. Saç simülasyonu uzmanından siyasilere..
    22. Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı
    23. İmece usulü kış hazırlığı yapıyorlar
    24. Firari cinayet zanlısı, sosyal..
    25. Gaziantep tanıtımla doydu
    26. İlköğretim Haftası Yalova’da kutlandı
    27. Düğünlerinde doğa için 500 adet fidan..
    28. YTB uzman yardımcısı alım..
    29. Kars’ta bir kişinin öldürülmesi..
    30. Başkan Pekmezci birim amirleriyle..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Para para para…
    Para para para…
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!