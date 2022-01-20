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Siyaset Belediye binasında rüşvete suçüstü yapılmıştı! CHP'li Belediye Başkanı'ndan yüzsüz açıklama
Siyaset

Belediye binasında rüşvete suçüstü yapılmıştı! CHP'li Belediye Başkanı'ndan yüzsüz açıklama

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye iştiraklarından Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı'nın belediye binasında rüşvet aldığı sırada polis ekiplerince suçüstü yapılarak gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Şahin olayın siyasi bir hamleye dönüştürülmeye çalışıldığını iddia ederek, 'Siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 19:15:00 -
Belediye binasında rüşvete suçüstü yapılmıştı! CHP'li Belediye Başkanı'ndan yüzsüz açıklama

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Selçuk E'nin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Şahin, olayın siyasi hamleye dönüştürülmeye çalışıldığını ve yaptıkları hizmetlere saldırı yapıldığını iddia etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye iştiraklarından Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı'nın rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Belediye binasında rüşvete suçüstü

Şahin, yazılı açıklamasında, belediye binasında 'rüşvet' aldığı sırada emniyet mensuplarınca gözaltına alınan Selçuk Erdağı'nın halen ifadesi alınmak üzere bekletildiğini kaydetti.

Şahin, belediye binasında yaşanan rezil olayın siyasi malzemeye çevirilmeye çalışıldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı.

Bu soruşturmayı siyasi bir hamleye dönüştürüp belediyemize ve hizmetlerine yönelik saldırıya çevirmek isteyenlerin ellerini ovuşturduğunu görüyor, duyuyoruz.

'Siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz'

Bilecik Belediyesi olarak elde edilen kazanımlarımızın, güvenin ve siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Suç varsa suçu işleyen kim olursa olsun gereğini yapacağımızdan ve hiçbir yasa dışı faaliyetin arkasında durmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E. tarafımca görevden alınmıştır. Soruşturmayı yürüten yetkili kurumlara gereken desteği verdiğimizi, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Son dakika... İhbar üzerine ekipler harekete geçti! CHP'li belediyede rüşvete suçüstü!
Son dakika... İhbar üzerine ekipler harekete geçti! CHP'li belediyede rüşvete suçüstü!

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Son dakika... İhbar üzerine ekipler harekete geçti! CHP'li belediyede rüşvete suçüstü!

 

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