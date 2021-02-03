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Gündem Belediye Başkanlığı koltuğunu bırakan CHP'li İmamoğlu'nun yeni görevi! 'Görüşmelerime devam edeceğim'
Gündem

Belediye Başkanlığı koltuğunu bırakan CHP'li İmamoğlu'nun yeni görevi! 'Görüşmelerime devam edeceğim'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi provokatörleri ile bir araya gelerek, 'dert'lerine ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 15:37:00 -
Belediye Başkanlığı koltuğunu bırakan CHP'li İmamoğlu'nun yeni görevi! 'Görüşmelerime devam edeceğim'

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabe'yi Muazzama'yı ahlaksızca hedef alarak Müslümanların sinir uçları ile oynayan, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğünü bahane edip üniversite içinde başlattığı eylemi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye geneline yaymaya çabalayan, çoğunun Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bile olmadığı provokatörlerle bir araya geldi.

'Üzerime düşeni yapacağım'

İstanbul'u yönetmekten başka her işe dahil olan İmamoğlu, öğrenci görünümlü terör sevicilerin dertlerini dinledi. Birçoğu terör örgütleri ile ilişkili, öğrenci bile olmayan provokatörleri dinleyen İmamoğlu, "İstanbul’un, herkesin demokratik haklarını kullanabildiği, şiddet içermeyen yöntemlerle taleplerini dile getirebildiği, özgür ve huzurlu bir şehir olması için üzerime düşen ne görev varsa yapmaya kararlıyım." dedi.

Polisi suçladı

CHP'li İmamoğlu, terör iltisaklı grupla karşı karşıya kalan emniyet güçlerini şiddet uygulamakla suçlayarak, "Bilimin onuruna, üniversitenin saygınlığına sahip çıkmak dışında bir amaçları olmayan gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez. Barışçıl yöntemlerle demokratik haklarını kullanan herkese fırsat tanınmalı, ne söylediklerine kulak verilmelidir. Demokratik bir hukuk devletinin gücü buradan gelir." diye konuştu.

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Yorumlar

Alparslan

Sihirbaz senin işin yok mu ?
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zekai aydin

şu devlet arsaları ne durumda eekremanis.
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