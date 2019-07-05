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Belediye başkanlarından vişne fiyatına tepki

Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde suluk vişne fiyatının maliyetlerin altında açıklanması ile ilgili belediye başkanları ortak yazılı açıklama yaptılar.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:23
Belediye başkanlarından vişne fiyatına tepki

Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde suluk vişne fiyatının maliyetlerin altında açıklanması ile ilgili belediye başkanları ortak yazılı açıklama yaptılar.


Yazılı açıklama, Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal ve Derecine Belediye Başkanı Ömer Yıldız tarafından yapıldı.


Ortak yazılı açıklamada, "Vişne sezonunun açılmasının arifesinde ’suluk vişne’ açılış fiyatının olması gerekenin çok altında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Üreticinin, çiftçimizin alın teri ekmek parası olan ürünlerimizin maliyetine dahi yaklaşmayan bu fiyatı kabul etmemiz mümkün değildir.Tarımsal Üretimin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile ve milletin efendisi olan çiftçimizin asla mağdur olmaması gerektiği gerçeği ile sonuna kadar çiftçimizin yanındayız. Yasal çerçeveler içinde ve tüm yetkilerimizi kullanarak çiftçimize destek olacağız ve bu mağduriyete asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:23
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