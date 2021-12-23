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Gündem Belediye başkanlarına "Sizlerden talebim" diyen Erdoğan: Aşmamız gereken ilk bent...
Gündem

Belediye başkanlarına "Sizlerden talebim" diyen Erdoğan: Aşmamız gereken ilk bent...

"Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarından olan talebini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 15:50:00 -
Belediye başkanlarına "Sizlerden talebim" diyen Erdoğan: Aşmamız gereken ilk bent...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

"Aşmamız gereken ilk bent..."

Belediye başkanlarına "Sizlerden talebim" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır.

Aşmamız gereken ilk bent 2023'tür."

 

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