Belediye başkanlarına "Sizlerden talebim" diyen Erdoğan: Aşmamız gereken ilk bent...
"Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarından olan talebini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
"Aşmamız gereken ilk bent..."
Belediye başkanlarına "Sizlerden talebim" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır.
Aşmamız gereken ilk bent 2023'tür."