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Belediye başkanı ve muhtar adaylarına e-Devlet müjdesi

31 Mart 2019'da yapılacak yere seçimlerde aday olacak belediye başkan adayları ve muhtar adayları e-Devlet üzerinden sabıka kayıt belgelerini alabilecek.

02 Kasım 2018 Cuma 11:14
Belediye başkanı ve muhtar adaylarına e-Devlet müjdesi

Adalet Bakanlığı, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği ile muhtarlık için aday olacakların sabıka kayıtlarını "e-Devlet" üzerinden alabilmelerine yönelik uygulamayı başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, yerel seçimlerde belediye başkanı, il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi ile muhtar adaylarının sadece adliyelerdeki birimlerden alabildikleri adli sicil kayıtlarına elektronik ortamdan ulaşmalarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Bakanlığın "e-Devlet"ten sunduğu hizmetler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde değişiklik yapıldı. 

Belgenin neden verileceğini belirten alana, "belediye başkanı adaylığı", "belediye meclisi adaylığı", "il genel meclisi adaylığı" ile "muhtar adaylığı" bölümleri eklendi.

Uygulama bugün başladı

Böylece, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi ile muhtar adayı olacakların sabıka kayıtlarına "e-Devlet"ten ulaşabilmelerini sağlayan uygulama bugün hizmete sunuldu. 

Yerel seçimlerde aday olacakların sabıka kayıtlarına "aday" sıfatıyla "e-Devlet"ten erişimlerini sağlayacak bu ilk uygulama, süreçleri hızlandırmayı amaçlıyor.

Bakanlık, 24 Haziran'da yapılan seçimlerde de milletvekili adayı olacakların sabıka kayıtlarını "e-Devlet" üzerinden almalarını da sağlamıştı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:14
  1. Adalet Bakanlığı
  2. e-Delvet
  3. 30 Mart Yerel Seçimleri
  4. sabıka kayıt belgesi

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