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Dünya Belediye başkanı tarafından ısırılan altın madalya için karar verildi
Dünya

Belediye başkanı tarafından ısırılan altın madalya için karar verildi

Tokyo 2020 olimpiyatlarında softbol branşında Japonya'nın kazandığı ve daha sonra bir belediye başkanı tarafından ısırılan altın madalya yenilenecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 12:12:00 -
Belediye başkanı tarafından ısırılan altın madalya için karar verildi

Japonya softbol branşının Yokohama'da 27 Temmuz'da oynanan finalinde karşılaştığı ABD'yi 2-0 mağlup etti. Galip takımın oyuncusu Goto Miu sonraki hafta doğduğu kent Nagoya'yı ziyaretinde Belediye Başkanı Kawamura Takaşi tarafından kabul edildi.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu

Ziyarette Goto, altın madalyasını başkan Kawamura'nın boynuna astı. Bu sırada Kawamura, yüz maskesini çıkararak Goto'nun madalyasını ısırdı. Sosyal medyada viral olan görüntüler ile ülke çapında verilen tepkiler üzerine, ertesi gün Kawamura "uygunsuz" davrandığını beyan ederek özür diledi.

Madalya değiştirilecek

Nagoya kentinin bağlı bulunduğu Aiçi Eyalet Valisi Oomura Hideaki, Goto'nun altın madalyasının değiştirilmesi için ilgili taraflarla bir görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşme sonucunda Japonya Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, madalyanın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

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