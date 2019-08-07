Belediye Başkanı Tanğlay’dan 8 Ağustos mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanğlay, yayımladığı mesajda, “Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içindeyiz. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis’imizde de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek, Bitlis’imizi düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Vatanın bütünlüğü elbette ki şehitlerimizin fedakarlığı ile eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise al bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimizin önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Bitlisli tüm hemşehrilerimin 8 Ağustos Kurtuluş Günü’nü kutluyor, bu cennet vatan uğruna şahadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.