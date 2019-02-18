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Belediye Başkanı Özakcan’dan eski partisi CHP’ye ve Lideri Kılıçdaroğlu’na ’hainlik’ suçlaması

Partisi CHP tarafından aday gösterilmeyince Demokrat Parti’den aday olan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, partisinin ’ihanet etti’ sözlerine karşılık "Asıl ihanete uğrayan CHP değil benim" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
Belediye Başkanı Özakcan’dan eski partisi CHP’ye ve Lideri Kılıçdaroğlu’na ’hainlik’ suçlaması

Partisi CHP tarafından aday gösterilmeyince Demokrat Parti’den aday olan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, partisinin ’ihanet etti’ sözlerine karşılık "Asıl ihanete uğrayan CHP değil benim" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.


Geçtiğimiz aylarda uzun yıllardır mensubu bulunduğu CHP tarafından verilen tüm sözlere rağmen Efeler Belediye Başkan adayı gösterilmediğini ileri süren Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki seçim çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada "Yerel seçimde maalesef şahsıma karşı bir ihanette bulundu. Aydın’da CHP diye bir parti bırakmadılar. Aydın’da Atatürk’ün kurduğu CHP değil, Özlem Çerçioğlu’nun keyfi, iradesi ve kaprisine bağlı bir yerel seçim yaşıyoruz. Ben ömrümü, çocuklarımın geleceğini ve en verimli çağlarımı CHP için harcamış bir insanım. Bu emeklerim sayesinde de bir yerlere geldim. Mesut Özakcan’ın halk nezdinde oluşturduğu sevgi, saygı ve güven var. Geçtiğimiz 5 yıllık görev dönemimizde de yüzde 80’lere ulaşan bir memnuniyet var" dedi.



"Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutmayarak ihanet etti"


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da verdiği sözleri tutmayarak kendisine ihanet ettiğini iddia eden Özakcan, "Muhtarlarımız CHP genel merkezine kadar giderek Mesut başkan ile yola devam etmek istiyoruz diye görüşlerini bildirdiler. Ayrıca şahsi görüşmelerimde de verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Genel başkan dahi bize ihanet etti. Genel başkan, Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun sözü ile hareket ederek beni kapı önüne koydu. Kendisi ile parlamentoda görev yaptığımız için beni en iyi tanıyan birisiydi. Sadece Aydın’da değil, Türkiye genelinde yaptıkları hatalarla Atatürk’ün kurduğu CHP’yi yok etme noktasına getirdiler. Bana ihanet suçlamasında bulunanlar acaba benim partiye ne verdiğimi düşündüler mi? Ailemden, işimden fedakarlık yapıp parti için koşturdum. Eğer siyaset yapmayıp işime devam etseydim Aydın’ın en zengin insanlarından biri olurdum. Benden asıl helallik isteyeceklerine beni karalamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
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