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Belediye Başkanı Murat Aydın, bayram namazını Beykozlularla birlikte kıldı

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bayram namazını Serbostani Mustafa Ağa Camiinde Beykozlularla birlikte kıldı.

11 Ağustos 2019 Pazar 09:23
Belediye Başkanı Murat Aydın, bayram namazını Beykozlularla birlikte kıldı

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bayram namazını Serbostani Mustafa Ağa Camiinde Beykozlularla birlikte kıldı. Namaz sonrasında Beykozlularla bayramlaşan Başkan Aydın, Türkiye’nin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.


Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bayram namazını Merkez Mahallesindeki Serbostani Mustafa Ağa Camiinde Beykozlularla birlikte kıldı. Bayram namazına torunuyla gelen Başkan Aydın, namaz sonrası Beykoz halkıyla bayramlaştı. Namaza gelen Beykozlulara namaz sonrasında yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuldu. Bayramlaşma sonrası Beykoz halkına seslenen Başkan Aydın, herkesin bayramını kutlayıp birlik ve beraberlik mesajları verdi.


Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın bayramla ilgili yaptığı açıklamada, “Beykoz Merkez Mahallemizde Serbostani Mustafa Ağa Camiinde bayram namazını kıldık. Torunumla beraber geldim. Hemşerilerimizleberaber burada bayram namazı sonrası bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Hemşerilerimizin yoğun ve güzel bir ilgisi oldu. Hele hele torunlarını, çocuklarını alıp gelen hemşerilerimizde bayram, çocuklarla gençlerle çok daha farklı, güzel geçiyor. Ben Beykozlu hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum. İstanbul’un bayramını kutluyorum. Türkiye’nin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Barış ve huzur ortamımızın kıyamete kadar daim olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:23
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