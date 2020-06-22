  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belediye başkanı Kuş 1 günde 14 mahalle dolaştı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde başladığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerini hafta sonu mesaisinde de kırsalda sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:50:57 -
Belediye başkanı Kuş 1 günde 14 mahalle dolaştı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde başladığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerini hafta sonu mesaisinde de kırsalda sürdürdü.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde başladığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerini hafta sonu mesaisinde de kırsalda sürdürüyor. İlçeyi adeta karış karış dolaşıp, vatandaşlarla bir araya gelen Kuş, hem çalışmaları yerinde inceliyor hem de talepleri dinliyor. Kuş, hafta sonu mesaisinde de kırsala çıkarma yaptı. Kuş, kırsal mahalle çıkarmasında, bir günde 14 mahalle ziyareti yapıp hem çalışmaları inceledi hem de bölge sakinleri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya gelip istişarelerde bulundu. Sırasıyla, Yardımcı, Kubacık, Vergili, Dolutepe, Küpeli, Büyükdüzlük, Olgunlar, Bakışlar, Umuroba, Akmeşhet, Karaali, Beşat, Akören, Mihraplı mahallelerini dolaşan Kuş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı