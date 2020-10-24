Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz."