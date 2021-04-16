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Yerel Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Yerel

Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 16:29:00 -
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Yalova’nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar’ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından virüse yakalandığını belirten Başkan Mücahit Kaçar, tedavisinin evinde devam edeceğini açıkladı.

Sağlık durumunun iyi olduğuna vurgu yapan Kaçar “Yaptırmış olduğum COVID-19 testim pozitif çıktı. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavim evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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