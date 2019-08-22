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Belediye Başkanı Kılınç, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şırnak’ta terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Adıyamanlı Uzman Çavuş Ayhan Yanık, Hataylı Mehmet Uçar ve Erzurumlu Muhammet Ferdi Güntekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
Belediye Başkanı Kılınç, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şırnak’ta terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Adıyamanlı Uzman Çavuş Ayhan Yanık, Hataylı Mehmet Uçar ve Erzurumlu Muhammet Ferdi Güntekin için başsağlığı mesajı yayımladı.


26 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Yanık ile birlikte şehit düşen iki askere başsağlığı dileyen Başkan Kılınç, “Ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne kast eden eli kanlı terör örgütü PKK mensuplarınca şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, Türk milletine ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Şırnak’ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen ve aralarında Adıyamanlı hemşerimiz Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ın da bulunduğu üç askerimiz, vatanımız için kahramanca çarpışıp, gözlerini kırpmadan şahadet mertebesine yükselmişlerdir. Dış mihrakların piyonu haline gelen bu taşeron örgütlerin cennet ülkemiz üzerindeki oyunlarını bozmak için canları pahasına mücadele eden tüm askerimize ve polisimize bir kez daha minnetimizi belirtmek istiyorum. Rabbim ülkemize güç, kuvvet ve birlik versin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun ki, düşmanlarımıza karşı millet olarak daha güçlü ve kararlı olalım. Bu anlamda büyük bir fedakarlık örneği gösteren tüm şehitlerimize ve Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ile Muhammet Ferdi Güntekin kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
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