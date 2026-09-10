Belediye başkanı ile cinsel içerikli mesajlar! Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'deki Menderes Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli yazışmaları tespit edilen ve Kuruçaylar suç örgütü tarafından başkanın yanına yerleştirildiği belirlenen Avukat Elifnur Gürcü, 9 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen; ’rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddialarını içeren soruşturma kapsamında, eski başkan İlkay Çiçek’le cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü’nün adresi belirlendi.
Çiçek’le cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli avukat, 9 Eylül günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
“KURUÇAYLAR” İLE BAĞLANTILI ÇIKTI
Öte yandan, soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve Ankara Barosuna kayıtlı olduğu öğrenilen şüpheli Avukat Elifnur Gürcü’nün, ’Kuruçaylar’ olarak bilinen suç örgütü tarafından planlı bir şekilde Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiği tespit edildi.
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