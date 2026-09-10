  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okan Buruk sinir krizi geçirdi, kulübeyi tekmeledi! Görüntüler Okan Hoca'yı zorlayacak? Ceza gelebilir! Filistinliler için boykot girişiminden tepki Adi-das’ın özrü boş laftan ibaret Çipsiz köpek sahibine ve hayvanını terk edene yaptırım: Kayıtdışı köpek için ağır cezalar Daha önce bu kadarı olmamıştı! 2026 Ağustos’u tarihe geçti Yaşanan skandalların sebebi ne? Estetik işlem yaptıranların en büyük 5 hatası! TİGEM’in projesini Savunma Bakanlığı da destekliyor! Angus yetiştiriciliğinde Teksas modeli tuttu Küresel üs hazırlığı Elektrikli araçların yolu Türkiye’den geçecek
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Ne ceviz ne pekmez değil aslında yumurtaymış önemli olan... Canan Karatay bile işaret ediyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne ceviz ne pekmez değil aslında yumurtaymış önemli olan... Canan Karatay bile işaret ediyor!

Okulların açılmasıyla birlikte birçok veliyi beslenme telaşı sardı...

#1
Foto - Ne ceviz ne pekmez değil aslında yumurtaymış önemli olan... Canan Karatay bile işaret ediyor!

Okulların açılmasıyla birlikte birçok veli, çocuklarının ders başarısını ve zihinsel gelişimini destekleyecek besinleri araştırıyor. Ceviz ve pekmez gibi bilinen seçeneklerin yanı sıra, çocukların dengeli beslenmesinde önemli bir yere sahip olan farklı besinler de dikkat çekiyor.

#2
Foto - Ne ceviz ne pekmez değil aslında yumurtaymış önemli olan... Canan Karatay bile işaret ediyor!

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ailelerin gündeminde çocukların okul başarısını destekleyecek beslenme önerileri yer alıyor. Özellikle dikkat süresi, zeka, hafıza ve öğrenme süreçleri için hangi besinlerin tercih edilmesi gerektiği merak ediliyor.

#3
Foto - Ne ceviz ne pekmez değil aslında yumurtaymış önemli olan... Canan Karatay bile işaret ediyor!

Uzmanlar, çocuklarda beyin gelişiminin tek bir besinle değil, dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeniyle desteklenebileceğini belirtiyor. Bu süreçte sofralarda yer verilmesi önerilen besinlerden biri de yumurta olarak öne çıkıyor. Öte yandan Canan Karatay da sık sık yumurta tüketiminin zekaya ve bilişsel becerilere faydalı olduğunu belirtiyor.

#4
Foto - Ne ceviz ne pekmez değil aslında yumurtaymış önemli olan... Canan Karatay bile işaret ediyor!

Yumurta, kaliteli protein içeriğiyle çocukların büyüme ve gelişim döneminde önemli besinlerden biri olarak kabul ediliyor. İçeriğinde bulunan kolin, beyin gelişimi ve hafıza süreçlerinde rol oynayan önemli bileşenlerden biri olarak biliniyor. Özellikle kahvaltıda tüketilen yumurta, çocukların güne daha dengeli başlamasına yardımcı olabilir.

#5
Foto - Ne ceviz ne pekmez değil aslında yumurtaymış önemli olan... Canan Karatay bile işaret ediyor!

Çocukların okul döneminde ihtiyaç duyduğu temel besin öğeleri arasında protein, sağlıklı yağlar, vitamin ve mineraller bulunuyor. Yumurta; protein, B grubu vitaminleri ve çeşitli mineraller açısından zengin yapısıyla dengeli beslenmenin önemli parçalarından biri olabilir.

#6
Foto - Ne ceviz ne pekmez değil aslında yumurtaymış önemli olan... Canan Karatay bile işaret ediyor!

Uzmanlar, çocukların güne mutlaka dengeli bir kahvaltıyla başlamasının önemine dikkat çekiyor. Yumurta; peynir, tam tahıllı ekmek, sebzeler ve süt ürünleriyle birlikte tüketildiğinde daha zengin bir öğün oluşturabilir.

#7
Foto - Ne ceviz ne pekmez değil aslında yumurtaymış önemli olan... Canan Karatay bile işaret ediyor!

Çocukların zihinsel gelişimi için yalnızca tek bir besine odaklanmak yeterli değildir. Düzenli uyku, hareketli yaşam, yeterli su tüketimi ve dengeli beslenme de öğrenme sürecinde büyük önem taşır. Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Çocukların beslenme ihtiyaçları yaş, gelişim dönemi ve özel durumlarına göre değişebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hani hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyordu! Aras’tan Erdoğan’a 112,5 milyon euroluk teşekkür
Gündem

Hani hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyordu! Aras’tan Erdoğan’a 112,5 milyon euroluk teşekkür

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sözleri, muhalefetin “Hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyor” söylemini tartışma..
İsrail basınında alarm: 'Fidan, Erdoğan’dan sonra en tehlikeli isim! Osmanlı paşasının akrabası'
Dünya

İsrail basınında alarm: 'Fidan, Erdoğan’dan sonra en tehlikeli isim! Osmanlı paşasının akrabası'

Türkiye'nin dış politika ve güvenlik mimarisinin en önemli isimlerinden Hakan Fidan, İsrail basınının da yakın takibinde. Fidan'ı Erdoğan so..
Seçimi kazanınca bakın nereye gitti: AK Partili başkanvekilinden anlamlı ziyaret
Gündem

Seçimi kazanınca bakın nereye gitti: AK Partili başkanvekilinden anlamlı ziyaret

Üsküdar’da başkan vekilliği koltuğuna oturan AK Partili Dündar Ziya Gültekin’in seçim sonrası ilk ziyareti dikkat çekti. Gültekin, seçim sür..
Katliamcı general bir fare gibi yakalandı
Dünya

Katliamcı general bir fare gibi yakalandı

Suriye’de 1982 Hama Katliamı’na katılmak ve 2011’de başlayan halk gösterilerinin kanlı şekilde bastırılmasında rol almakla suçlanan devrik E..
UEFA Fenerbahçe'yi affetmiyor: Aziz Yıldırım telefonları kapattı!
Spor

UEFA Fenerbahçe'yi affetmiyor: Aziz Yıldırım telefonları kapattı!

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi sarı lacivertli kulübün transfer hamlelerini yorumlayan Sercan Hamzaoğlu; Lukaku, Semedo, Talisca ve Asensio hak..
Mansur Yavaş Beştepe’de kabul edildi!
Gündem

Mansur Yavaş Beştepe’de kabul edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet adamlığı vizyonu ve kapsayıcı liderliğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumh..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23