Küresel üs hazırlığı Elektrikli araçların yolu Türkiye’den geçecek
Türkiye elektrikli ticari araçların merkezi olmaya hazırlanıyor. 50 milyon dolarlık başlangıç yatırımıyla hayata geçirilen projeyle, Türkiye'nin Avrupa ve Orta Asya için elektrikli ticari araç üretim üssü olması hedefleniyor. SANY ve FMT Türkiye yapılanmasının resmi lansmanı, Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da kamu temsilcileri, sektör profesyonelleri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Lansmanda; Türkiye'de yalnızca elektrikli araç satışı değil; üretim, montaj, servis, yedek parça, teknik destek ve operasyon yönetimini kapsayan entegre bir yapının kurulduğu açıklandı.