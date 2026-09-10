Küresel üs hazırlığı Elektrikli araçların yolu Türkiye’den geçecek

Yıldız, "Şu an İzmir, Mersin, Nevşehir ve Ankara'da bayilerimiz hazır. Yıl sonuna kadar 14 bayiye ve 15 servise ulaşacağız. Müşterilerimize 3 yıl araç, 6 yıl batarya garantisi sunuyoruz. Satış sonrası süreçte 4 iş günü içerisinde yüzde yüz arıza çözüm garantisi veriyoruz; çözülemeyen durumlar için ikame araç taahhüdünde bulunuyoruz. Ayrıca 1 ay içerisinde bedelsiz iade hakkı tanıyoruz" dedi. Şirketin Operasyon Direktörü (COO) İbrahim Batuhan Tokgöz ise aracın binek ve ticari araç şarj istasyonlarının tamamıyla uyumlu çalıştığını, şarj süresinin kullanılan istasyonun gücüne (200 kW ile 400 kW ve üzeri) bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini kaydetti.