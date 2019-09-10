0553 313 94 23

Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Bilimin ışığında nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğu"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere başarılı olmasını dilediği açıklamasında, "Atatürk’ün yolunda, bilimin ışığında yeni nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğu ve tarihimize karşı olan görevimizdir"dedi.

10 Eylül 2019 Salı 10:49
Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Bilimin ışığında nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğu"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere başarılı olmasını dilediği açıklamasında, "Atatürk’ün yolunda, bilimin ışığında yeni nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğu ve tarihimize karşı olan görevimizdir"dedi.


Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2019-2020 eğitim öğretim yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Ekicioğlu mesajında, "Yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar diliyorum. Çocuklarımızın en iyi ortamda yetişmeleri için olağanüstü bir çaba sergiliyor. Biliyoruz ki; en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu bilinç ve kararlılıkla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşaması bilimle, felsefeyle, edebiyat ve sanatla yetiştireceğimiz kuşaklara bağlıdır"diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:49
  1. bilim
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Hava Kuvvetleri personelinin Trump'ın otelinde konaklaması tartışma yarattı
    1. ABD Hava Kuvvetleri personelinin..
    2. Robotlar 2030 yılına kadar Rusların..
    3. İstanbul’da okul önleri ve parklarda..
    4. 39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran..
    5. (Özel) Sarıyer’de polis ekiplerini..
    6. Yunanistan'da peş peşe depremler
    7. Balıkesir’de kaçak etil alkol..
    8. Yaşlı kadına Haluk Levent sahip çıktı
    9. "Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik"
    10. Genç girişimci otantik "Frig kayığı"..
    11. Sahipsiz kalan takıma gençler sahip..
    12. İnsanların yapmadığını köpek yaptı
    13. Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
    14. Lavrov gelecek ay Irak yolcusu
    15. Giresun’da gökyüzü ve yıldızlar..
    16. Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da
    17. ABD'yi tehdit ettiler: Savaş yemini..
    18. 146 milyon kitap ücretsiz dağıtıldı
    19. Bahçesaray kaymakamı Öztabak, öğretmen..
    20. MÜRGEMER’den milli teknoloji hamlesine..
    21. Ticaret’ten burs yağmuru!
    22. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    23. Büyükçekmece’de EYOP kurs kayıtları..
    24. Muratpaşa’da mahalleler sıcak asfaltla..
    25. Asya borsaları
    26. Başkan Palancıoğlu: “İstikbali parlak..
    27. Seçer: “İşçi çıkarmalar devam eder”
    28. Talas’tan Ardıç’a Hizmet Çıkarması
    29. Yeşilçam’ın usta oyuncularından..
    30. 10 yaşındaki Naz gerçeği aratmayan..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!