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Gündem Belediye Başkanı duyurdu! Büyükşehir Belediye Binası yerle bir oldu
Gündem

Belediye Başkanı duyurdu! Büyükşehir Belediye Binası yerle bir oldu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen Hatay'da Büyükşehir Belediye binasının yıkıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 22:54:00 - 2023-02-08 22:57:36
Belediye Başkanı duyurdu! Büyükşehir Belediye Binası yerle bir oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği yüzyılın en büyük depremi, Hatay Büyükşehir Belediye binasını yerle bir etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehrin yerel yönetiminin idare, ikmal ve koordinasyon merkezi olan binanın yıkıma uğradığını duyurdu.

Belediye Başkanı Savaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Hatay’da son yüzyılın en büyük felaketini yaşadık. Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz . Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

2 gündür haber alınamıyordu

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın son 48 saattir Afet Koordinasyonu’na katılmadığı, kendisine yönelik çağrılara cevap vermediği iddia edilmişti.

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