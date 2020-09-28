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Aktüel Belediye Başkanı Cemil Deveci koronavirüse yakalandı
Aktüel

Belediye Başkanı Cemil Deveci koronavirüse yakalandı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:26:00 - 2020-09-28 16:28:00
Belediye Başkanı Cemil Deveci koronavirüse yakalandı

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede test yapılan Deveci'nin sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde karantinada dinlendiğini belirten Deveci, yaptığı paylaşımda "Kıymetli yurttaşlarım; Şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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