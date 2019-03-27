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Belediye başkan adayları ‘Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü’ imzaladı

Adıyaman’da faaliyet gösteren engelli sivil toplum kuruluşu temsilcileri belediye başkan adaylarına ‘Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü’nü imzalattı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:10
Belediye başkan adayları ‘Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü’ imzaladı

Adıyaman’da faaliyet gösteren engelli sivil toplum kuruluşu temsilcileri belediye başkan adaylarına ‘Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü’nü imzalattı.


Adıyaman’da faaliyet gösteren 9 engelli sivil toplum kuruluşu adına dernek başkanları ve yöneticileri, partilerin belediye başkan adaylarına protokol imzalattı.Belediye başkan adayları engelli dostu bir kent için çalışacaklarına dair maddelerin yer aldığı protokolü imzaladı.


AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, MHP Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, SP Adayı Faruk Ünsal, protokolü imzaladı.


Belediye başkan adaylarının imzaladığı protokolde şu maddeler yer alıyor:


“Aday olduğum kentte tüm yurttaşlara eşit hizmet, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirecek, engellilerin hak ve özgürlüklerinin korunup iyileştirilmesi için somut adımlar atmayı,


Kentsel hizmetlerin ve altyapının planlanması süreçlerine engelli örgütlerinin katılımını ve temsil hakkını güvence altına almanın sağlanmasını,


Kamu binalarının, açık alanların ve toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesini,


Engellilerin yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri, sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmeyi,


Bütçelerimizi hazırlarken bu politikaları göz önünde bulundurmayı,


Şehir hizmetlerinin kapsayıcı biçimde sağlanması amacıyla engelli dernek ve oluşumlarıyla işbirliği yapmayı,


Belediye içinde engelli bireyleri de kapsayan ayrımcılık karşıtı yönetmelik hazırlamayı,


Belediye çalışanlarına Engelli hakları ve ayrımcılık konusunda meslek içi eğitimler düzenlemeyi,


Engelli dostu kent ve belediye başkanı olacağımı taahhüt ederim.”

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:10
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