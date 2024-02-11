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Gündem Belediye Başkan adayı Yeniay, Küçükçekmece'de yapılan saldırıya yönelik açıklamalar yaptı
Gündem

Belediye Başkan adayı Yeniay, Küçükçekmece'de yapılan saldırıya yönelik açıklamalar yaptı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 08:35:00 -
Belediye Başkan adayı Yeniay, Küçükçekmece'de yapılan saldırıya yönelik açıklamalar yaptı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aziz Yeniay, yaralanan vatandaşa, Küçükçekmece halkına ve tüm Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniay, paylaşımında, "Saat 16.30'da Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen seçim çalışmalarımız sırasında yaşanan menfur silahlı saldırı olayı henüz tazeliğini korurken, saldırganların olay yerinde birden fazla keşif yaptıkları ortaya çıkmışken, birileri tarafından telaşla yapılan açıklamaların kaynağına dair kamuoyu olarak bilgi talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Aziz Yeniay, yaralanan vatandaşa, Küçükçekmece halkına ve tüm Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"MEYDANLARDA OLACAĞIZ"

Güvenlik kuvvetlerinin şu anda tüm güçleriyle menfur olay üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Yeniay, şöyle devam etti:
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"Dolayısıyla saldırı bize yöneliktir veya değildir demek sadece ve sadece basit bir açıklamadan ibaret olur. Şu an Rabbim'den tek dileğimiz ve duamız, kızımızın iyileşmesi ve hayati tehlikeyi atlatmasıdır. Bu tip olaylar ve terörün beslendiği yer korku ve paniktir. Şüpheniz olmasın ki ülkemiz seçim sürecini güvenle devam ettirecektir. Ve elbette suçluların adalet önünde hesap vereceğinden emin olabilirsiniz. Biz, böyle bir saldırıya prim vermeden, korkmadan ve kararlı bir şekilde halkımızla meydanlarda olacağız."

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