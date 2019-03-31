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Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, oyunu kullandı

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, ailesiyle birlikte Vali Aydın Arslan Ortaokulunda oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 15:31
Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, oyunu kullandı

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, ailesiyle birlikte Vali Aydın Arslan Ortaokulunda oyunu kullandı. Başkan Babaş, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.


Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, eşi Nebahat Babaş ile birlikte Vali Aydın Arslan Ortaokulunda 1146 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kastamonu Belediye Başkanlığı, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlık için oy kullanan Tahsin Babaş, aynı zamanda sandık görevlilerine kolaylık diledi.


Oy kullanma işlemi sonrası konuşan Tahsin Babaş, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri bugün yapılıyor. Özellikle ülkemizde olduğu gibi Kastamonu’da da güzel bir seçim atmosferi var. Güzel bir günde demokratik bir ortamda insanlarımız tercihlerini yapıyorlar. Tabii ki ben bütün partilerimize, bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki hayırlısı olacaktır. Hem kendilerine hem de memleketimize hem de ülkemize hayırlı bir seçim olacaktır. Burada önemli olan kardeşliktir, dostluktur, birlik ve beraberliktir. Çünkü hepimiz bu memleketin insanlarıyız. Güzel bir yarış oldu. İlla ki demokrasinin gereği olarak bu yarış olmalıydı. İnsanlar birbirlerini kırmadan, dökmeden sevecenlik içerisinde, kardeşlik içerisinde böyle bir seçim yaptıklarında halka daha çok hizmet edeceklerdir. Ben, şimdiden herkese tercihlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Seçimlerinde bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:31
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