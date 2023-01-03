Belediye arpalığa döndü! Tanju Özcan’dan dayıoğluna kıyak

Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında, “Belediye kadroları nasıl kuruluyor?” sorusuna büyük bir pişkinlik örneği göstererek, “Belediyede torpilsiz kimse olmaz.” gibi skandal bir cevap veren ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu sefer de halihazırda belediyede Destek Hizmetleri Müdürü olan dayısının oğlu Sedat Gülener'i belediyeye Başkan Yardımcısı olarak atamasıyla gündeme geldi.

Bolu Belediyesi'nde Mayıs 2021'den beri görev yapan İYİ Partili Belediye Meclis üyesi Ahmet Yılmaz, belediye başkanlığındaki görevinden iş yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa etti. Ahmet Yılmaz'ın yerine, Tanju Özcan tarafından Haziran 2021'den bu yana Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten dayısının oğlu Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Sedat Gülener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin en başarılı başkanının yardımcısı olarak atamam gerçekleşmiştir. Beni bu göreve layık gören çok kıymetli Başkanım Sayın Tanju Özcan’a teşekkürlerimi sunarım. Her şey Bolu için” dedi. Gülener, Özcan ile birlikte olan fotoğrafını da paylaştı.

Belediyeyi babasının çiftliğine döndüren ırkçı Tanju, bir de utanmadan atamasıyla ilgili, “Torpil değil” dedi.

Özcan, liyakate bakarak görev atamalarını yaptığını savunarak, “Ben akrabalarına özel olarak iltimas geçen bir başkan değilim. Tam tersi durumlar da oldu. AK Parti döneminde burada müdür olan kişilerin çalışkanlığı ödüllendirilerek başkan yardımcısı yapılmıştı. Hâlâ görevde yine AK Parti döneminde burada işe alınmış bazıları benim tarafımdan müdür yapıldı. Benimle hiç alakası olmayan kişilere görevler verdim. Dolayısıyla kim olduğuna çok bakmadan liyakate uygun olmasına özen gösteriyoruz” diye konuştu.