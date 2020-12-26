Belçikalı Noel Baba'nın bakımevi ziyaretinden sonra 18 kişi hayatını kaybetti

Aralık ayı başlarında Noel Baba kıyafeti giyen bir kişinin kuzeydeki Mol kasabasındaki bir huzurevini ziyaret etmesinden sonra 121 sakin ve 36 çalışanın hastalandığı bildirildi.

Mol kasabası yetkilileri, ziyaretten sonra hastalananlardan bugüne kadar 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve virüsün kesin kaynağını belirlemek için laboratuvar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Mol kasabası belediye başkanı Wim Caeyers, "Enfeksiyonların kaynağını belirlemek için yapılan çalışmaların sonuçları henüz sona ermedi. Şu anda kaynağın kim olduğunu bilmek mümkün değil" dedi.

Daha önce "Noel Baba" olarak yaşlıları moral için ziyaret eden kişinin koronavirüs taşıdığı duyurulmuştu.

Belçika basınında yer alan haberde, huzurevinde kalan kişilerden birinin oğlunun Noel Baba kıyafetleri giydiği ve yanında birkaç akrabası ile huzurevi sakinlerine moral vermek istediği ve Kovid- Ziyaretten birkaç gün sonra Covid 19 vakası başladı.

Huzurevinde vakaların artmasıyla ortaya çıkan ziyaret günü fotoğraflarında pek çok kişinin maskelenmediği görüldü.