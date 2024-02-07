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Ekonomi Belçika'dan İsrail'e ihracat yasağı! Müslüman ülkeler belki ders alır
Ekonomi

Belçika'dan İsrail'e ihracat yasağı! Müslüman ülkeler belki ders alır

Yeniakit Publisher
2024-02-07 09:33:00 -
Belçika'dan İsrail'e ihracat yasağı! Müslüman ülkeler belki ders alır

Belçika'daki Başkent Brüksel ve Valonya bölge hükümetleri Gazze'deki can kayıplarını azaltmak amacıyla İsrail'e askeri ihracat yağının ardından bu kez hem askeri hem de sivil olmak üzere çift kullanımlı malların ihracatını yasaklama kararı aldı.

Belçika'daki Başkent Brüksel ve Valonya bölge hükümetleri Gazze'deki can kayıplarını azaltmak amacıyla İsrail'e askeri ihracat yağının ardından bu kez hem askeri hem de sivil olmak üzere çift kullanımlı malların ihracatını yasaklama kararı aldı.

Başkent Brüksel Hükümeti'nin Devlet Sekreteri Ans Persoons ve Valonya Hükümeti'nin Başbakanı Elio di Rupo, yaptıkları ortak basın açıklamasında, İsrail'e çift kullanımlı malların ihracatını da yasaklayacaklarını bildirdi.

Açıklamaya göre, mal ve teknolojilerin yalnızca sivil amaçlı kullanılacağının kanıtlanamaması, askeri kapasiteyi güçlendirecek nitelikte olmaları halinde bunların İsrail'e ihracatı engellenecek.

İsrail'e ve işgal altındaki bölgelere gönderilecek malların üretimine yönelik lisanslarda azami düzeyde dikkatli olunması gerektiğinin vurgulandığı açıklamaya göre, anlaşma ayrıca transit lisansları da kapsıyor.

Açıklamada 2009'da alınan bir karar uyarınca bu hükümetlerin İsrail'in askeri yeteneklerini güçlendirecek herhangi bir teçhizat ihraç etmediği hatırlatıldı.
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Valonya Hükümeti daha önce Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak tarihli kararı ışığında, Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini engelleme amacıyla ve Gazze'de yüksek sayıda sivil can kayıplarını dikkate alarak, İsrail'e barut ihraç eden PB Clermont isimli fabrikaya verdiği lisansları geçici olarak durdurduğunu bildirmişti.

Fabrikanın ürettiği malların son kullanıcısının İsrail olmadığı, bunun yalnızca transit lisansı olduğu, barutlardan üretilen mühimmatın daha sonra İsrail'den tekrar Avrupa ülkelerine ve ABD'ye ihraç edildiği duyurulmuştu.

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