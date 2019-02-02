Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye silahlı saldırı!
Belçika’nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi.02 Şubat 2019 Cumartesi 19:10
Belçika’nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre; saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.
Belçika merkezli VRT televizyonu, Anvers’in söz konusu bölgesinde Türkler ile terör örgütü PKK yandaşları arasında gerginlikler yaşandığını bildirdi.
VRT, olayda 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Olayın gerçekleşme sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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