Belçika'da Kovid-19 vakaları artıyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 89 bin 141'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Enstitüsünün verilerine göre, 30 Ağustos ile 5 Eylül arasındaki haftada yeni vaka sayılarının günlük ortalaması 502 oldu.

Son vakalarla birlikte ülkede bugüne kadar Kovid-19'a yakalananların sayısı 89 bin 141'e çıktı. Kovid-19 nedeniyle Belçika'da 9 bin 912 kişi öldü.

Ülke genelinde hastanelerde 260 Kovid-19 hastası tedavi görüyor. Bunların 59'u yoğun bakım ünitelerinde bulunuyor.

Belçika'da yaz ortasına kadar düşen vaka sayıları daha sonra artmaya başlamış, hükümetin yeni tedbirler açıklamasından sonra iki hafta boyunca sayılarda düşüş görülmüştü. Okulların açılması ve başka ülkelere tatile gidenlerin dönmesiyle vakaların yeniden arttığı belirtiliyor.







