Belçika'da işçi sendikaları grevi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da binlerce çalışan, emeklilik şartlarının ve ücretlerinin düzeltilmesi talebiyle greve gitti.

Çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine Belçika genelinde binlerce çalışan 1 günlük grev başlattı.

Sendikalar grevle ilgili yayınladıkları açıklamada, Belçika hükümetinin kemer sıkma tedbirleri doğrultusunda emeklilik sisteminde uygulamaya koyduğu kesintileri ve değişiklikleri eleştirdi.

Belçika'da emeklilik yaşının kademeli olarak 67'ye yükseltilmesi uygulamasının 65 yaşa geri çekilmesini talep eden sendikalar, emekli aylıklarının da en az bin 500 avro seviyesine çıkartılmasını istedi.

Sendikalar, son yıllarda çalışanların alım güçlerinin azaldığına dikkat çekerek, 2019 ve 2020 yıllarında asgari ücretin saatlik 14 avroya yükseltilmesi çağrısında bulundu.