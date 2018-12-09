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Belçika'da hükümet krizi büyüyor!

Belçika hükümetinde Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Paktı nedeniyle oluşan koalisyon krizi büyüdü.

09 Aralık 2018 Pazar 00:14
Belçika'da hükümet krizi büyüyor!

Başkent Brüksel'de federal hükümetin Bakanlar Kurulu, BM Göçmen Paktı'nı görüşmek için olağanüstü toplandı.

Belçika'daki 4 partili koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve hükümetin BM Göçmen Paktı'nı imzalamasına karşı çıkan Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) bakanları kısa sürede Bakanlar Kurulu'nu terk etti.

Bakanlar Kurulu'nun ardından N-VA lideri Bart de Wever, basın toplantısı düzenledi.

De Wever, "Eğer Başbakan Charles Michel göçmen paktını imzalarsa, bunun sonuçları olur. Umarım çekimser kalmayı tercih eder." diyerek göçmen paktının imzalanması durumunda partisinin koalisyondan çekileceğini duyurdu.

Başbakan Michel açıklama yaptı

Bakanlar Kurulu'nun ardından basına açıklamalarda bulunan Başbakan Michel ise BM Göçmen Paktı ile ilgili 10-11 Aralık tarihlerinde Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak hükümetler arası konferansa katılacağını kaydetti.

Belçika'da 2014 yılında yapılan federal seçimlerden sonra 138 gün süren görüşmelerin ardından Charles Michel başkanlığında kurulan merkez sağ koalisyon hükümeti, Valon bölgesinden Liberaller (MR), Flaman bölgesinden aşırı milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA), Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Liberaller'in (Open Vld)​ partilerinden oluşuyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 00:14
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