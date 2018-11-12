Belçika'da hesaplarına yanlışlıkla 30 bin avro ek ödeme yatırıldı

BBC'nin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Thy-Marcinelle'de çalışan işçilerin hesaplarına ek ödeme olarak 100 avro yerine 30 bin avro geçildi.

Hafta sonuna hoş bir sürprizle başlayan işçilerden bazıları durumdan şüphelenirken, bazıları ise talih kuşu olarak gördükleri parayla borçlarını ödedi, birkaçı da kumar oynadı.

Thy-Marcinelle'de çalışan 230 işçiden kaçına yüklü ek ödeme yapıldığı bilinmiyor. Şirket, yatırılan parayı geri istiyor.

Çelik fabrikasında işçilerin aylık kazançlarının ortalama bin 600 avro olduğu ifade ediliyor.