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Aktüel Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 bine yaklaştı
Aktüel

Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:03:06 -
Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 bine yaklaştı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı artarak günlük ortalama 1913 oldu.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, ülkede son haftalardaki vaka artış eğilimi devam etti.

Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını veren enstitünün istatistiklerinde, 24-30 Eylül haftasındaki günlük ortalama vaka sayısı, bir önceki haftaya göre yüzde 20 artışla 1913 olarak kayıtlara geçti.

Son artışla 11,4 milyon nüfuslu ülkede, salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 127 bin 623'e yükseldi. Bu kişilerden 10 bin 44'ü ise hayatını kaybetti.

Belçika'da bugüne kadar yaklaşık 3,4 milyon test yapıldı. Şu anda hastanelerde tedavi altında bulunan Kovid-19 hasta sayısı ise 818'e çıktı. Bu kişilerden 184'ü yoğun bakımda bulunuyor.

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