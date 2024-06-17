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Spor Belçika VAR'a takıldı! Gülen taraf Slovakya oldu
Spor

Belçika VAR'a takıldı! Gülen taraf Slovakya oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-17 21:20:00 -
Belçika VAR'a takıldı! Gülen taraf Slovakya oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Belçika, Slovakya'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan karşılaşmayı Slovakya 1-0 kazandı.

TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Slovakya'ya galibiyeti getiren golü 7. dakikada Schranz attı.

Öte yandan Belçika'nın 56. dakikada Lukaku'nun attığı gol VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi. Lukaku'nun 86. dakikada attığı bir gol yine VAR'a takıldı ve elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından turnuvaya 3 puanla başlayan Slovakya grupta Romanya'nın ardından ikinci sıraya yerleşti. Henüz puan alamayan Belçika ise averajla Ukrayna'nın önünde üçüncü sırada yer aldı.

Grubun ikinci maçında 21 Haziran Cumartesi günü slovakya - Ukrayna maçı, 22 Haziran Cumartesi günü de Belçika - Romanya maçları oynanacak.
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