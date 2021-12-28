  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Omicron açıklaması: Bu etkisiz hale getiriyor

Dünyaca ünlü dergi tarih verdi... Türkiye en zengin 5. ülke olacak

Bu neyin gizemi? 'Şeffaflık' diye tepinen Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardında görüşüp sorulardan kaçtı!

Vatandaş İBB'ye hesap sordu: Milletin parasıyla yapılanı niye yıkıyorsunuz

Yerli otomobilde önemli gelişme! Gürcan Karakaş açıkladı

Bakan Mustafa Varank'tan "bagaj" göndermeli TOGG paylaşımı

Köpek saldırısına uğrayan Minik Asiye için yeni gelişme!

Şimdi de o bölgeden önemli haber geldi! Enerji sahalarından sevindiren haberler…

Mahfi Eğilmez kendini bulunmaz "Hint Kumaşı" ilan etti: Ben bulamazsam kimse bulamaz

Altını 1000 liradan bozdurmayanları uyaran Mert Başaran'dan yeni çıkış: 3 Ocak'a kadar...
Dünya Belçika, tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararını askıya aldı
Dünya

Belçika, tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararını askıya aldı

Belçika Anayasa Mahkemesi, Belçika Bilim Kurulu ve hükümetten oluşan CODECO adlı danışma kurulunun Covid-19 virüsüne karşı aldığı tedbirlerden biri olan tiyatro ve konser salonlarının kapatılma kararını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 23:52:00 -
Belçika, tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararını askıya aldı

Belçika'da Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında kararlar almakla yetkili bilim uzmanları ve siyasi kişilerden oluşan CODECO adlı danışma kurulu, 22 Aralık'ta yapılan son toplantıda kültürel alanda kalabalık ve bulaşma riski nedenleriyle tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararı almıştı. Bu kararın ülke genelinde yoğun bir tepkiyle karşılanmasının ardından Belçika Anayasa Mahkemesi başlatılan inceleme sonucunda kararın “çalışma kanununa muhalefet ve kültürel haklara erişim hürriyetine aykırı olduğu” gerekçesiyle askıya alındığını duyurdu. Anaya Mahkemesi, tiyatro ve konser salonlarının kapatılması kararı askıya alınırken, eğlence yerlerinin ve sinema salonlarının kapalı kalacağını belirtti.

Anayasa Mahkemesinin almış olduğu karar halk tarafından sevinçle karşılanırken, hükümet ve bilim uzmanları arasında yoğun bir tartışmaya neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay