Belçika, tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararını askıya aldı

Belçika'da Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında kararlar almakla yetkili bilim uzmanları ve siyasi kişilerden oluşan CODECO adlı danışma kurulu, 22 Aralık'ta yapılan son toplantıda kültürel alanda kalabalık ve bulaşma riski nedenleriyle tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararı almıştı. Bu kararın ülke genelinde yoğun bir tepkiyle karşılanmasının ardından Belçika Anayasa Mahkemesi başlatılan inceleme sonucunda kararın “çalışma kanununa muhalefet ve kültürel haklara erişim hürriyetine aykırı olduğu” gerekçesiyle askıya alındığını duyurdu. Anaya Mahkemesi, tiyatro ve konser salonlarının kapatılması kararı askıya alınırken, eğlence yerlerinin ve sinema salonlarının kapalı kalacağını belirtti.

Anayasa Mahkemesinin almış olduğu karar halk tarafından sevinçle karşılanırken, hükümet ve bilim uzmanları arasında yoğun bir tartışmaya neden oldu.