Belçika, Rusya'yı 3 golle yendi
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika Romelu Lukaku'nun 2 attığı maçta Rusya'yı 3-0 yendi.
EURO 2020 B Grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Belçika ile Rusya karşı karşıya geldi.
Belçika, Rusya'yı ezdi
St. Petersburg'da bulunan Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan maçı Belçika 3-0 kazanarak ilk maçında galibiyeti elde etmeyi başardı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında sahneye çıkan Romelu Lukaku, attığı golle takımını öne geçirdi. 34. dakikaya gelindiğinde Meunier farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Belçika, Rusya'ya geir dönüş şansını tanımadı ve dakikalar 88'i gösterdiğinde yeniden sahne alan Romelu Lukaku attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.
Gelecek haftanın maçları
B Grubunda ilk maçında ilk galibiyetini alan Belçika, ikinci maçında Danimarka'yla karşı karşıya gelecek. İlk maçından eli boş ayrılan Rusya ise ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak.